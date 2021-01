Demon Slayer, ufficiale: Star Comics porterà in Italia i romanzi, il primo arriva a giugno

Buone notizie per tutti i fan di Demon Slayer. Edizioni Star Comics, infatti, ha recentemente annunciato che nel corso del 2021 verranno pubblicate in Italia le prime due light novel di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, rispettivamente intitolate "Il Fiore della Felicità" e "La Farfalla con un'Ala Sola". La prima sarà disponibile dal mese di giugno.

Demon Slayer: Il Fiore della Felicità è il primo dei due romanzi, scritto da Aya Yajima sotto la supervisione di Koyoharu Gotouge e pubblicato in Giappone il 4 febbraio 2019. Il romanzo è composto da cinque capitoli più uno speciale scritto dall'autrice del manga, per un totale di 220 pagine circa. I primi due capitoli sono ambientati durante gli eventi della prima stagione dell'anime, mentre gli ultimi tre sono ambientati dopo il film Demon Slayer: Infinity Train.

Demon Slayer: La Farfalla con un'Ala Sola è il secondo romanzo in arrivo nel corso del 2021, scritto sempre da Aya Yajima e pubblicato in Giappone il 4 ottobre del 2019. La struttura è identica a quella della light novel precedente, ma in questo caso tutti e cinque i capitoli includono spoiler sul futuro dell'anime, che si estendono fino al capitolo 100 e successivi.

In Giappone è stata pubblicata anche una terza light novel, intitolata Demon Slayer: The Wind's Telltale Signs (Demon Slayer: I Segni rivelatori del Vento) ma al momento Star Comics non ne ha confermato l'arrivo in Italia. L'appuntamento per il primo Volume è quindi fissato per il generico mese di giugno, mentre il secondo romanzo arriverà nel corso della seconda metà dell'anno.

E voi cosa ne pensate? Acquisterete i romanzi? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Noi intanto vi rimandiamo alla nostra recensione del manga di Demon Slayer e alla Top 10 dei migliori momenti della serie a fumetti.