Demon Slayer, ufficializzata la terza stagione dell'anime con un teaser trailer

Demon Slayer 3 è finalmente ufficiale! Poco fa è andato in onda in Giappone, sull'emittente TV Fuji, l'episodio 2x18 di Demon Slayer 2, che ha chiuso l'arco narrativo del Distretto a Luci Rosse. Successivamente è stato mandato in onda un breve teaser trailer della nuova stagione, che ha mostrato due nuovi protagonisti della serie.

Demon Slayer 3 è quindi finalmente realtà. Il nuovo arco narrativo si chiamerà "Il Villaggio degli Spadaccini" e adatterà gli eventi del manga di Koyoharu Gotouge a partire dal dodicesimo volume. Il periodo d'uscita della terza stagione di Demon Slayer sembra essere trapelato, ma con il teaser odierno non sono state rivelate informazioni in merito.

Lo studio a lavoro sulla serie rimane Ufotable, che ha convinto tutti con delle animazioni a dir poco spettacolari. Il teaser trailer di Demon Slayer 3, che possiamo vedere nel tweet di @WSJ_manga, rivela i due Pilastri che accompagneranno Tanjiro e i suoi amici nel nuovo arco narrativo, ovvero Muichiro Tokito e Mitsuri Kanroji, rispettivamente Pilastro della Nebbia e Pilastro dell'Amore.

Insieme al trailer sono state rilasciate anche due key visual dei nuovi Pilastri. L'anime iniziato nel 2019 continuerà con ogni probabilità nel 2023, ma sappiamo bene che l'attesa per un prodotto di qualità come Demon Slayer stagione 3 verrà ampiamente ripagata.