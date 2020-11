Demon Slayer, Ufotable cerca il record: nuovi bonus per chi vedrà il film al cinema

Con più di 15 miliardi di yen incassati nelle prime tre settimane di proiezione, Demon Slayer: Infinity Train si è rivelato un successo senza precedenti, e recentemente Ufotable sembra aver deciso di spingere sull'acceleratore per conquistare il prima possibile l'ambitissimo record di film giapponese più visto di tutti i tempi.

Secondo quanto riportato dal sito ufficiale dell'anime, infatti, tutti gli spettatori che si recheranno al cinema nelle prossime quattro settimane riceveranno un gadget inedito. Questa intelligente mossa di marketing potrebbe convincere qualche fan a tornare più volte in sala, visto che i gadget saranno distribuiti a rotazione. A partire dal 14 novembre, i cinema consegneranno una bellissima illustrazione in A5 (21 x 14,8 centimetri) raffigurante Rengoku, Enmu e il team di protagonisti, disponibile in edizione limitata con appena 1,5 milioni di pezzi stampati. Le tre settimane successive saranno consegnati altri tre gadget differenti. Il prossimo sarà svelato martedì 17 novembre.

Al momento, i dati ufficiali di Demon Slayer: Infinity Train aggiornati alla terza settimana parlano di 10 milioni di biglietti venduti e 15 miliardi di yen incassati (circa 130 milioni di euro). I numeri del quarto weekend saranno rivelati domani, ma le prime previsioni parlano di altri 3/3,5 miliardi di incasso registrati dalla mattina del 2 alla mezzanotte dell'8 novembre.

Demon Slayer: Infinity Train è attualmente al decimo posto dei film più visti della storia in Giappone, dove ha già registrato il miglior weekend di lancio. Domani, la pellicola potrebbe scalarne altri due, superando Harry Potter e la camera dei segreti e Bayside Shakedown 2. Il primo posto è nelle mani di Studio Ghibli, con i circa 30 miliardi ottenuti da La città incantata.