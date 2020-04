Demon Slayer: ufotable regala 12 sfondi per le videochiamate su Zoom

Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba in questo periodo storico è un uno dei franchise più seguti al mondo, capace di frantumare numerosi record di vendite. Fra le ragioni del successo non si può non citare l'ottimo adattamento animato dello studio Ufotable, che in questi giorni ha reso disponibili diversi sfondi ufficiali.

In questo periodo di distanziamento sociale dovuto alla pandemia globale di coronavirus, uno dei pochi metodi che abbiamo per interagire sono le videochiamate. Che sia per fare un saluto ai parenti, amici o al proprio partner, oppure per seguire le lezioni di scuola o università, o ancora per lavorare tramite smartworking, in molti hanno imparato come usare da computer vari programmi di videomessaggistica come Skype, Hangouts o Zoom.

Uno dei più usati, soprattutto per videoconferenze o videochiamate con più persone, è la piattaforma Zoom. Sapendolo, Ufotable ha voluto fare un gradito regalo a tutti gli appassionati regalando ben dodici sfondi utilizzabili durante le videochat sulla piattaforma e compatibili per altre. Questa gradita sorpresa fa seguito alla bella iniziativa promossa da altre compagnie come Ghibli che ha già distribuito nei giorni scorsi 12 sfondi dei film di Miyazaki in regalo. Essendo anche che in questi giorni si celebra il compleanno dell'anime di Demon Slayer, probabilmente Ufotable ha voluto approfittare della coincidenza per premiare tutti gli appassionati delle disavventure di Tanjiro e Nezuko.

Cosa ne pensate di questi sfondi, state utilizzando le videochat in questo periodo? Se sì vi consigliamo di scaricare i bellissimi sfondi messi a disposizione da Ufotable che trovate riportati qui sotto.