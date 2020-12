Demon Slayer, Ufotable vuole il record: booklet e altri bonus per chi si recherà al cinema

Dopo aver superato le entrate totali di Titanic, Frozen e Your Name in Giappone, il film di Demon Slayer è entrato nella Top 5 globale per incassi al botteghino, con circa 29 miliardi di yen (230 milioni di euro) ottenuti in meno di due mesi. La pellicola è ormai ad un passo da infrangere un altro importante record, e sembra che Ufotable abbia deciso di spingere sull'acceleratore.

A partire da questo lunedì, chiunque si sia recato o decida di recarsi in sala per vedere il film, riceverà un bellissimo booklet di ringraziamento in edizione limitata (750.000 copie disponibili), con all'interno un'intervista a Natsuki Hanae (Tanjiro), Akari Kito (Nezuko), Hiro Shimono (Zenitsu), Yoshitsugu Matsuoka (Inosuke) e Daisuke Hirakawa (Enmu). Nella seconda parte dell'opuscolo sarà anche incluso un messaggio di ringraziamento dal supervisore delle animazioni Akira Matsushima, e una discussione tra Satoshi Hino (Rengoku) e il doppiatore di un altro importante personaggio che farà la sua comparsa nella pellicola.

I bonus non si fermano qui, visto che Ufotable ha confermato che nelle prossime settimane saranno distribuiti a rotazione nuovi gadget. In questo modo, lo studio spera di riuscire a infrangere il record di Studio Ghibli entro la fine dell'anno, se non direttamente il prossimo weekend.

Vi ricordiamo che Demon Slayer: Infinity Train uscirà anche in Italia nel 2021, anche se al momento Dynit non ha confermato né date né possibile arrivo su piattaforme streaming. Maggiori informazioni saranno rivelate nei prossimi mesi.