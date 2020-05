Demon Slayer: ecco le ultime novità sullo spin-off di Rengoku, light novel e manoscritti

Siete pronti alla fine di Demon Slayer? Molti fan probabilmente no, dato che avrebbero voluto vedere più a lungo la storia di Tanjiro e Nezuko. Ma non devono preoccuparsi dato che l'autrice Koyoharu Gotouge e la casa editrice Shueisha hanno in programma diversi progetti che porteranno avanti il prodotto.

Con l'arrivo dei primi leak di Weekly Shonen Jump è stato confermato che Demon Slayer godrà di uno spin-off incentrato su Rengoku, il quale sarà protagonista anche del film in programma 2020. Questo spin-off, che dovrebbe essere un capitolo autoconclusivo come quelli dedicati a Giyu Tomioka dello scorso anno, sarà pubblicato su Weekly Shonen Jump e sarà disegnato da Ryoji Hirano.

Inoltre tutto il manga di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba tornerà sotto il formato di light novel. Kimetsu no Yaiba: Tanjiro to Nezuko, Unmei no Hajimari-hen adatterà tutti i tankobon del manga e, finora, sono già stati annunciati due volumi. A scriverla sarà Shuka Matsuda, mentre dei disegni e della supervisione se ne occuperà Koyoharu Gotouge in persona. Il primo volume è in programma per il 26 giugno, il secondo il 17 luglio.

Infine, dal primo giugno 2020 sarà disponibile la vendita di una copia del manoscritto di Demon Slayer 205. Il capitolo finale sarà acquistabile da chiunque lo richiederà in anticipo al costo i 3850 yen più tasse. Si può dire che la Shueisha ha fatto le cose in grande per festeggiare la conclusione di uno dei suoi più grandi successi di sempre.