Demon Slayer: Una cosplayer porta in vita la demonessa ragno

Dopo il cosplay dedicato a Nezuko di Demon Slayer, questa volta tocca ad uno degli avversari di Tanjiro venire rappresentato in una serie di scatti incentrati su uno dei personaggi dell'opera ideata da Koyoharu Gotoge.

Stiamo parlando del demone ragno che i protagonisti hanno dovuto affrontare durante la loro scalata del Monte Natagumo. Giunti sul luogo, Tanjiro, Nezuko e i loro amici, decidono di aiutare gli altri cacciatori di demoni, impegnati in una battaglia all'ultimo sangue contro Rui e la sua famiglia demoniaca. Qui conosceranno anche la madre del loro avversario, dal nome ignoto e che la cosplayer @Pokythief ha deciso di rappresentare nella foto che potete vedere in calce alla notizia.

I protagonisti dell'anime si separano in breve tempo, finendo per affrontare singolarmente ogni componente della famiglia, alla ricerca di uno dei famigerati membri delle Dodici Lune Demoniache. Nel corso delle puntate successive scopriremo la vera identità della famiglia, oltre a vedere per la prima volta in azione i due Pilastri Giyu Tomioka e Shinobu Kocho. Negli ultimi mesi sono numerosi i cosplay dedicati ai personaggi di Kimetsu no Yaiba, opera che ha riscosso un notevole successo in tutto il mondo. Mentre i fan aspettano notizie riguardo il prossimo film della serie, vi lasciamo con la nostra analisi del doppiaggio italiano di Demon Slayer, disponibile nel catalogo di VVVVID.