Demon Slayer: UNIQLO rinnova la collaborazione, nuova magliette per Tanjiro e compagni

La serie Demon Slayer continua a far parlare di sé tra gli appassionati di anime e manga, e visto l'enorme successo ottenuto, era inevitabile che Tanjiro Kamado e i suoi compagni Ammazzademoni divenissero protagonisti anche di merchandise dedicato e interessanti collaborazioni per la realizzazione di magliette particolarmente ispirate.

Dal 16 ottobre del 2020, data in cui è arrivato nelle sale il film Demon Slayer: Infinity Train, l'opera creata da Koyoharu Gotoge ha infatti avuto un successo formidabile. In poche settimane la pellicola ha superato il record stabilito da La Città Incantata, capolavoro dello Studio Ghibli, diventando il film più remunerativo nella storia del cinema giapponese, avviando anche contratti e accordi su licenza con molte aziende attive in diversi settori.

Tra queste è emersa UNIQLO, che si occupa della creazione e vendita di abbigliamenti casual, legati anche a franchise particolarmente in voga in Giappone. Dopo una prima collaborazione nata nel corso del 2020, l'azienda è tornata a rinnovare la collaborazione, annunciando 16 nuove magliette, disponibili a partire dal prossimo 30 agosto.

Funimation, che detiene i diritti della serie negli Stati Uniti, ha voluto promuovere l'arrivo della nuova serie di T-Shirt tramite il post riportato di seguito, dove è possibile vedere una piccola anticipazione dedicata ai Nove Pilastri.

Ricordiamo che Good Smile ha realizzato una prestigiosa figure di Nezuko, e vi lasciamo ad un fantastico cosplay femminile di Zenitsu.