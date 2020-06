Demon Slayer si unisce a Dragon Ball con questa fusione tra Nezuko e Broly

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ha distrutto ogni più ottimistica previsione lo scorso anno quando, pur iniziando in sordina per la presenza di campioni del mondo degli anime come One-Punch Man e L'Attacco dei Giganti, si è ritagliato il proprio spazio fino a diventare un fenomeno mondiale. Nel 2020 sta raccogliendo i frutti di questo successo.

Infatti i fan di tutto il mondo si stanno dedicando particolarmente a Demon Slayer e, in attesa del film che arriverà entro fine anno salvo nuovi rinvii, preparano cosplay e fan art di ogni genere. A volte però i risultati che fuoriescono dalla mente degli appassionati sono particolarmente bizzarri.

Demon Slayer e Dragon Ball si sono infatti uniti in una fan art. Il fan Micchiy0829 ha infatti deciso di prendere due personaggi di questi universi e fonderli. La scelta è ricaduta però su due figure che sia per carattere che per fisico sono completamente agli antipodi: Nezuko e Broly. Vi chiederete, cosa hanno in comune questi due personaggi? La risposta è probabilmente niente, per questo la fan art che potete vedere in calce è davvero bizzarra e fa uno strano effetto.

Il volto e i capelli di Nezuko sono stati disegnati col classico stile di Dragon Ball e appiccicati sul fisico iper muscoloso di Broly. Il risultato è tra l'inquietante e il simpatico. Molto probabilmente l'effetto è lo stesso del cosplay low cost di Nezuko.