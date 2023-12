Demon Slayer: Uzui Tengen al femminile in questo cosplay italiano

Demon Slayer, il manga di Koyoharu Gotōge, è ormai terminato da tempo, ma l'anime ha ancora molto da raccontare. Nel 2024, lo studio Ufotable rilascerà un nuovo film del franchise, nonché la quarta stagione della serie animata di Demon Slayer, rendendo il prossimo anno pieno di momenti entusiasmanti per i fan della saga.

Il mondo di Demon Slayer è davvero unico e vario: uno degli aspetti più sorprendenti della serie è la sua straordinaria animazione, tutto merito di Ufotable, che è senza dubbio fra i migliori studi d'animazione di serie tv anime. Gli spettatori sono stati incantati dai colori vibranti e dai combattimenti mozzafiato e, finalmente, non dovranno aspettare molto per un ritorno del franchise sul piccolo schermo. La cosplayer senpaiumi ha realizzato una rivisitazione unica di uno dei personaggi che ha preso parte all'ultima stagione dell'anime.

Questo cosplay di Uzui Tengen di Demon Slayer immagina come sarebbe il carismatico ammazza-demoni se fosse una donna. Conosciuto anche come il Pilastro del Suono, Uzui ha un carattere eccentrico ed è l'unico a combattere con due spade piuttosto che una. Nasconde un lato premuroso e affidabile, specialmente quando si tratta di Tanjiro e dei suoi amici.

La profondità del personaggio di Uzui emerge soprattutto dal suo passato: da ninja spietato, pronto a uccidere chiunque per portare al termine i suoi compiti, diventa un cacciatore di demoni umile e altruista. Nel momento in cui diviene un Pilastro, sceglie di mettere in primo piano le persone che gli sono più care piuttosto che il suo lavoro di ammazza-demoni. Prima di ammirare questo cosplay, perché non scoprire quali sono i personaggi che da deboli sono diventati fortissimi nei loro anime?