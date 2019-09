Demon Slayer: vediamo un cosplay dedicato a Mitsuri Kanroji

Nei giorni scorsi è stata rivelata la copertina del 4° Blu-ray di Demon Slayer, opera che ha sorpreso tutti gli appassionati di animazione giapponese, riscuotendo sin da subito un discreto successo. Non sono tardati quindi ad arrivare i cosplay dei personaggi principali, ecco quello dedicato a Mitsuri Kanroji.

L'immagine, che trovate in calce alla notizia, ci mostra la versione del Pillars of Love della cosplayer Haneame, che ha postato sulla sua pagina di Instagram ufficiale diversi scatti del costume. In particolare sembra particolarmente orgogliosa della parrucca multicolore, infatti nel commento alla foto ha deciso di rivelare di averla creata lei stessa. I fan hanno inoltre notato il dettaglio dei simboli presenti vicino all'Hashina, che servono ad accentuare il suo carattere timido e riservato.

Nella prima stagione dell'anime non si sono visti tutti i poteri del personaggio di Mitsuri, preferendo approfondire il particolare carattere, che la porta ad ammirare tutti i difetti e le caratteristiche dei suoi colleghi cacciatori di demoni.

Mitsuri non è l'unica ad aver conquistato gli appassionati di anime, anche Nezuko di Demon Slayer è uno dei personaggi più apprezzati introdotti negli ultimi anni, a riprova di come la serie abbia un giusto di mix di azione e di scene più concentrate sui suoi protagonisti.