Demon Slayer: vediamo una magnifica figure dedicata a Tanjiro Kamado

Nel corso della giornata odierna, l'account Twitter @MechanicalJapan ha pubblicato alcune immagini - visionabili a fondo news - dedicate a una splendida figure a tema Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, famoso e apprezzato manga realizzato da Koyoharu Gotouge, e raffigurante il protagonista dell'opera, Tanjiro Kamado.

Andando più nel dettaglio, la statuetta è targata Bandai Presto e rientra nella collezione SPM. Secondo quanto annunciato, la figure è alta 20cm, sarà venduta a circa 20€ e verrà rilasciata il 4 ottobre 2019, ma la compagnia ha fatto sapere che tutti gli interessati possono già preordinarla.

Nel caso in cui non lo doveste conoscere, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è un manga scritto e disegnato da Koyoharu Gotōge e pubblicato sulla rivista Weekly Shōnen Jump della Shūeisha a partire dal 15 febbraio 2016. In occasione del Lucca Comics, Star Comics ha annunciato l'acquisizione dei diritti per la pubblicazione del manga a partire da aprile 2019. Sulle pagine di Everyeye è inoltre presenta la nostra recensione a riguardo.

A seguito dell'enorme successo riscosso dall'opera, è stato realizzato anche un adattamento anime ad opera dello studio Ufotable. La serie viene trasmessa dal 6 aprile 2019 su Tokyo MX, GTV, GYT, BS11 e altre reti nipponiche. La regia è a cura di Haruo Sotozaki, mentre Yuki Kajiura e Gō Shiina si sono occupati della colonna sonora. Akira Matsushima, invece, ha lavorato al character design e Hikaru Kondo è stato accreditato come produttore della serie. In Italia i diritti sono stati acquistati da Dynit che trasmette la serie in simulcast sottotitolata sul portale VVVVID dal 20 aprile 2019 con il titolo Demon Slayer. Recentemente è stata inoltre confermata una seconda stagione dedicata all'anime.

L'opera narra le gesta di Tanjirō, primogenito di una famiglia che ha perso il padre. Un giorno, il ragazzo visita un'altra città per vendere carbone ma finisce col passare la notte lì, invece di tornare a casa, per via di una voce riguardante un demone che di notte vaga per una montagna lì vicino. Quando torna a casa il giorno seguente, trova però la sua famiglia sterminata, con la sua sorellina a rappresentare l'unica superstite del massacro, seppur l'evento l'abbia trasformata in un demone.