Demon Slayer: vedremo mai le storie complete di Rengoku e Tomioka in versione anime?

Il manga di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba si è concluso nel 2020 e con sé ha portato la fine della storia di tutti i protagonisti. C'è chi ci ha lasciato prima e chi dopo, ma qualcuno è stato anche approfondito collateralmente. Infatti non manca qualche speciale dedicato ad alcuni personaggi di questo manga creato da Koyoharu Gotouge.

Ora che la seconda stagione di Demon Slayer è arrivata su Crunchyroll col primo episodio, abbiamo saputo cosa stava facendo Rengoku Kyojuro prima di salire sul treno Mugen. Questo porterà poi agli eventi narrati nel film e che saranno coperti nuovamente dalla prima fase della prossima stagione. Esistono però delle storie su Rengoku Kyojuro antecedenti a quelle fasi, ben due, una disegnata da Koyoharu Gotouge in persona e un'altra disegnata da Ryouji Hirano. Due storie distinte che approfondirebbero il personaggio e potrebbero fare il paio con i due capitoli speciali di Giyu Tomioka, sempre disegnati da Ryoji Hirano.

Le storie di Rengoku e Giyu arriveranno prima o poi nell'anime di Demon Slayer? Il volume unico che contiene questi racconti speciali ha venduto benissimo, risultando uno dei più acquistati dal pubblico giapponese nel corso del 2020 e non solo. La possibilità di vederle è quindi estremamente alta, anche considerando l'enorme franchise che Demon Slayer sta costruendo. In che forma però le vedremo? La più probabile è una ricreazione in due OVA che potrebbero essere venduti insieme a qualche edizione speciale dei tankobon o insieme alla rivista Weekly Shonen Jump.

Non è tuttavia da escludere una loro proposta in una delle prossime stagioni dell'anime, specie vista la suddivisione della stagione 2 da poco trapelata in rete e che potrebbe portare alla modifica delle vecchie previsioni per Demon Slayer.