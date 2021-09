Demon Slayer: in vendita le miniature delle spade degli ammazzademoni, con dolce compreso!

Premium Bandai e Aniplex hanno annunciato l'ennesima collaborazione per una nuova linea di prodotti a tema Demon Slayer, delle splendide spade in miniatura utilizzabili come coltelli da dessert. Il sito ufficiale spedisce anche fuori dal Giappone, e il prezzo base (spese di spedizione escluse) di ogni spada è di 7.990 yen, equivalenti a circa 62 euro.

In calce potete dare un'occhiata al set, completo di quattro mini spade ispirate a quelle di alcuni degli ammazzademoni più amati. La spada in miniatura di Tanjiro è in vendita da mesi in due versioni, normale e Hinokami Kagura, quindi in questo caso Premium Bandai ha preferito concentrarsi su Kanao, Shinobu, Nezuko (spada nera di Tanjiro più un piccolo piedistallo a forma di bambù) e Rengoku. Ordinarle tutte e quattro vi costerà circa 250 euro, spese di spedizione escluse.

Secondo quanto riportato dal sito ufficiale ogni spada è lunga circa 14 centimetri, e viene spedita insieme ad uno yokan, un tipico dolce giapponese composto da gelatina, fagioli rossi, agar agar e zucchero. Premium Bandai aprirà le vendite in autunno, e i prodotti saranno spediti nel mese di marzo 2022.

E voi cosa ne dite? Vi piacciono? Ditecelo nei commenti! Noi intanto vi ricordiamo che Demon Slayer tornerà presto con la Stagione 2, in cui sarà anche riadattata la saga del Treno Mugen.