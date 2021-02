Demon Slayer: ecco la versione metal della prima opening Gurenge

Demon Slayer probabilmente non sarebbe così popolare senza la sua opening Gurenge, della cantante giapponese LiSA, che ha conquistato le classifiche e svariati record dalla sua uscita. Un fan della serie ha voluto omaggiare la celebre opening con una versione metal.

L’artista in questione è Thai McGrath, che ha fatto un lavoro straordinario nel pensare e realizzare questo adattamento della canzone che ha accompagnato le avventure di Tanjiro, Nezuko e degli altri protagonisti di Demon Slayer, e nel video della performance possiamo anche trovare qualche cosplay!

Anche se non abbiamo nessuna notizia di qualche potrebbe essere l’artista che darà la voce alla sigla della seconda stagione, possiamo pensare che sarà coinvolta ancora una volta LiSA, dato il successo mondiale che ha avuto la prima sigla. L’artista infatti ha realizzato un brano anche per il film Demon Slayer: Mugen Train, “Homura”. Il singolo ha accompagnato i nostri protagonisti Tanjiro, Nezuko, Zenitsu e Inosuke in questo treno sovrannaturale, accompagnati dall’Hashira della fiamma, Rengoku.

Il manga si è concluso, mettendo fine all’avventura dei fratelli Kamado e lasciando molto materiale da adattare in anime. Intanto, i protagonisti di Demon Slayer arrivano da McDonald's giapponesi ed ecco alcuni motivi per cui Demon Slayer dovrebbe avere un adattamento live action.