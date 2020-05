Demon Slayer: vestitevi in modo elegante con le cravatte a tema anime

L'anime di Ufotable partito lo scorso anno e pubblicato per 26 settimane è diventato in breve uno dei più famosi di sempre. Per questo negli ultimi mesi dall'universo di Demon Slayer è scaturita la produzione di un numero illimitato di prodotti. E non si tratta solo dei classici poster o action figures, ma anche altri oggetti particolari.

Dopo l'arrivo dei Tamagotchi a tema Demon Slayer, è previsto il lancio di una nuova linea di prodotti. Stiamo parlando delle cravatte di Demon Slayer ispirate ai vestiti dei protagonisti. In previsione ci sono cinque tipologie di cravatte, ispirate a Tanjiro, Nezuko, Inosuke, Zenitsu e Giyu Tomioka. Come potete vedere nella foto in calce contenuta nel tweet, si passa dalla cravatta con i classici quadretti neri e verdi di Tanjiro al tema arancione con triangolini bianchi di Zenitsu.

La partenza della vendita di queste cravatte di Demon Slayer è prevista per agosto 2020 e ognuna di esse costerà circa 4400 yen, ovvero orientativamente 40 euro. Sicuramente è un modo per apparire più eleganti e contemporaneamente portare con sé un ricordo dei propri personaggi o del proprio anime preferito.

L'anime di Demon Slayer ha da poco compiuto un anno, mentre come prossimo arrivo è previsto il film Demon Slayer Movie: Infinity Train che proseguirà la storia.