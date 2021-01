Demon Slayer: un video virale mostra una spettacolare figure dedicata a Tanjiro

Molti collezionisti, appassionati del mondo anime, cercano di rendere le loro figure uniche, creando dei diorami personalizzati, ricreando scene viste nel corso degli episodi con oggetti esterni, altri invece preferiscono dedicarsi alla programmazione per creare qualcosa di impressionante, come successo per una figure di Tanjiro di Demon Slayer.

Il successo di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, serie creata da Koyoharu Gotoge, continua a crescere nonostante il manga sia ormai concluso da diversi mesi, e visto il recente record di incassi, che lo ha reso il film di animazione più remunerativo di sempre in Giappone, era inevitabile che sul mercato arrivasse una quantità incredibile di merchandise.

Tra le molte figure prodotte da diversi studi, si trovano naturalmente quelle di Tanjiro, il protagonista ammazzademoni che intraprende un viaggio estremamente pericoloso per salvare sua sorella Nezuko. Come potete vedere nel post riportato in fondo alla pagina, l'utente @WeebyPotato_ ha voluto personalizzare in maniera piuttosto originale la sua figure di Tanjiro, sfruttando una lightbar e programmandola per ricreare gli effetti degli attacchi del protagonista, con estrema cura e ottenendo un risultato sorprendente.

Ricordiamo che di recente uno dei doppiatori ha espresso la sua opinione sul successo della serie, e vi lasciamo ad una magnifica figure di Zenitsu da 400 euro.