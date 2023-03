A quasi un mese dall'uscita in Giappone, Demon Slayer: Verso il Villaggio di Forgiatori di Katana è arrivato in Italia. La pellicola ha già convinto la critica e i dati al botteghino sono più che buoni. Ma come hanno reagito gli spettatori a questo nuovo film di Demon Slayer?

Nella nostra recensione abbiamo definito Demon Slayer: To the Swordsmith Village come una perla d'animazione. Ufotable ha nuovamente centrato l'obiettivo, confermandosi come uno degli studi d'animazione più in voga degli ultimi anni. Il fandom pare concordi con questo giudizio e sui social media nelle ultime ore vengono condivisi messaggi d'amore nei confronti della pellicola.

Demon Slayer: Verso il Villaggio dei Forgiatori di Katana sta convincendo il pubblico, che ha apprezzato il poter rivedere la battaglia tra Tengen Uzui, Tanjiro, Zenitsu e Inosuke contro la Sesta Luna Crescente, Daki e Gyutaro, al cinema. La seconda parte dell'anime movie presenta inoltre gli antagonisti e i protagonisti del prossimo arco narrativo, aumentando l'attesa e le aspettative per la terza stagione della serie in uscita nel mese di aprile 2023.

Se questi sono i motivi che hanno convinto il pubblico, gli stessi sono anche i motivi di tante critiche da parte degli spettatori. La community è infatti spaccata in due metà, con una fetta del pubblico che proprio non ha digerito il lungometraggio. Per molti, andare al cinema per rivedere un qualcosa di già visto nella scorsa stagione dell'anime è stato come sprecare dei soldi. Gli utenti più critici disapprovano anche l'introduzione alla prossima saga, poiché questa verrà mostrata nuovamente con la prima puntata della Stagione 3, e la gestione del film, che non prevede nemmeno tagli di titoli di coda e sigle tra un episodio e l'altro. E voi siete stati soddisfatti dal film?