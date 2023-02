Demon Slayer: Verso il Villaggio dei Forgiatori di Katana, il film arriva in Italia

Il travolgente successo ricevuto dalle prime due stagioni di Demon Slayer ha portato ad un impressionante incremento delle aspettative dei fan nei confronti della terza stagione, fissata per aprile 2023. Per prepararsi al meglio al ritorno dell’anime, Crunchyroll porterà in Italia il film Demon Slayer: Verso il Villaggio dei Forgiatori di Katana.

La pellicola ripropone gli eventi centrali della conclusione della seconda stagione dell’anime, con Tanjiro e compagni al fianco di Tengen Uzui, pronti a fronteggiare la minaccia rappresentata da Daki e Gyutaro, i due fratelli eletti Sesta Luna Crescente al servizio dell’antagonista principale dell’opera, Muzan Kibutsuji. Inoltre, conterrà il primo episodio della nuova stagione, che lancerà i protagonisti verso una nuova avventura.

La conferma della distribuzione nei cinema italiani del film è arrivata direttamente dalle pagine social ufficiali di Crunchyroll, come potete vedere dal post riportato in calce. Da giovedì 2 marzo 2023 quindi gli appassionati di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba potranno iniziare il loro viaggio verso il villaggio dei forgiatori di katana, ambientazione principale della terza stagione. Cosa ne pensate di questo annuncio a sorpresa e a pochi giorni dall’arrivo del film in sala? Andrete a vederlo per prepararvi al ritorno di Tanjiro sugli schermi? Ditecelo nei commenti.

Per finire, ricordiamo che in Giappone il film ha ricevuto un’accoglienza straordinaria, con incassi da record, e vi lasciamo alle ultime novità riguardanti la terza stagione dell’anime, che debutterà l’8 aprile 2023 in Giappone.