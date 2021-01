Demon Slayer vince ancora: supera tutti nelle vendite del merchandising

Demon Slayer è uscito dal 2020 come uno dei titoli più importanti del momento. La crescita del gioiellino di Koyoharu Gotouge è senza precedenti e solo le vendite di Jujutsu Kaisen sembrano stare al suo passo. Ad ogni modo, il franchise si è recentemente arricchito di un nuovo straordinario traguardo.

Secondo un Professore Emertio dell'Università di Tokyo il successo di Demon Slayer è merito del suo messaggio che ha aiutato i lettori in questo difficile periodo. Eppure, i numeri che il franchise sta riscuotendo sono a dir poco incredibili e, dopo aver superato La Città Incantata di Miyazaki al botteghino con Demon Slayer: Infinity Train, è il turno di conquistare lo scettro del merchandising.

A rivelare questi risultati è la catena di rivenditori Cospa, una garanzia per il mercato anime e manga in Giappone. La società ha così stilato una classifica dei 10 titoli che, durante il 2020, hanno venduto di più in termini di merchandising:

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba; Yurucamp; Haikyuu!! To The Top; Yu-Gi-Oh! VRAINS; Re:Zero - Starting Life in Another World; Gintama The Final; The Quintessential Quintuplets; Sekai no Owari ni Shiba Inu to; Mobile Suit Gundam; The Idolm@ster Shiny Colors;

E voi, invece, vi aspettavate questo risultato anche per il merchandinsing a tema di Demon Slayer che è riuscito a superare alcuni mostri sacri del genere? Diteci cosa ne pensate della classifica con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.