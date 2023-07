Da Demon Slayer a Vinland Saga: i migliori anime della prima metà del 2023

La prima metà del 2023 ha riservato alcune sorprese nel settore dell’animazione, come anche conferme di serie già affermate, come Demon Slayer. Per avere un quadro più chiaro delle serie più di successo dei primi sei mesi, uno dei siti di recensioni più seguiti del Giappone ha istituito un sondaggio, andiamo ad analizzare i risultati.

Filmarks, sito molto conosciuto nell’arcipelago giapponese, ha infatti condiviso tramite i social i dati relativi al grande sondaggio organizzato qualche giorno fa e che ha coinvolto moltissimi utenti e spettatori, permettendo così di avere una visione più completa possibile delle serie più apprezzate dal pubblico giapponese. Nei post di @animenews_news riportati in fondo alla pagina si possono notare i risultati della top 10.

In fondo alla classifica troviam Boko no Kokoro no Yabai Yatsu, Doctor Stone New World, e la terza stagione di Demon Slayer, che ha ricevuto ottimi voti dalla critica internazionale. A ricoprire la settima posizione c’è la quarta stagione di Bungo Stray Dogs, e successivamente la seconda stagione di Vinland Saga, Tsurune 2 e Tengoku Daimakyou. Ad aggiudicarsi il podio sono state Oshi no Ko, secondo molti la favorita ad arrivare prima nel sondaggio, la quarta stagione di Golden Kamui, mentre a vincere il titolo di serie preferita dagli spettatori giapponesi nella prima metà del 2023 è stata Skip and Loafer, disponibile unicamente con sottotitoli in italiano su Crunchyroll.

E voi cosa ne pensate di questa classifica? Siete d’accordo con i risultati? Aspettiamo le vostre opinioni nei commenti. In conclusione, ecco tutti i live action degli anime in produzione, e i dati relativi a chi guarda più anime.