Demon Slayer, diventa virale un simpatico video meme!

Di video ironici il web ne è pieno, ma solo alcuni di questi ottengono il primato della viralità. Questa volta è toccato nuovamente a Demon Slayer far parlare di sé, grazie a una simpatica clip che ha fatto impazzire gli appassionati della mitologia di Koyoharu Gotouge.

Il video in questione, stranamente, arriva direttamente dal profilo privato di un ragazzo giapponese che si è trovato all'improvviso circondato da migliaia e migliaia di notifiche a seguito della pubblicazione della sua simpatica clip. Nella breve sequenza che potete ammirare anche voi in calce alla notizia, vi è un Tanjiro pronto a sferrare un potentissimo kata dell'acqua, ma nel momento dell'attacco un taglio dell'immagine presenta un povero signore alle prese con la pompa dell'autolavaggio della macchina che, sfuggitagli di controllo, si agita vertiginosamente come fosse una spada.

Appena pochi giorni fa avevamo assistito a Nezuko diventare virale sul web, ma non aveva ottenuto la considerazione imponente acquisita da questo semplice ma buffo video, forte di 10 mila like e 25 mila condivisione. Un risultato che sicuramente farà piacere al giovane ragazzo giapponese, trovatosi da un momento all'altro, in meno di 24 ore, un'orda di fan da ogni parte del globo.

Ne approfittiamo, infine, per rimandarvi all'intervista al producer di Demon Slayer che rivela come si costruisce un capolavoro. E voi, invece, cosa ne pensate della clip virale dell'attacco di Tanjiro? Fatecelo sapere con un commento qua sotto!