Demon Slayer: virale la storia di una donazione di 100mila yen a nome di Rengoku

Nelle ultime settimane si è sentito molto parlare di Demon Slayer, sia in positivo, grazie allo splendido comparto tecnico messo in campo da studio ufotable, che in negativo a causa della polemica sulla scollatura di Nezuko. Ma in tutto ciò, non si può non citare la splendida donazione da parte di un misterioso individuo.

Sono passati quasi due anni da quando un misterioso individuo, proclamatosi Inosuke Hashibara, donò ad una scuola per infermieri 100 mascherine contro il Covid-19 e scorte di alcol per disinfettare le ferite. Negli ultimi giorni è diventata virale un'altra storia ma presso il municipio di Fujimi dove, stando alle informazioni riportate dai media locali, sarebbe stata trovata nella casella adibita ai commenti sul municipio una busta sigillata la cui unica informazione era una scritta sul retro che recava il nome di Kyojuro Rengoku, il carismatico Pilastro del Fuoco di Demon Slayer noto per la sua gentilezza.

All'interno della busta sono stati trovati 100mila yen (circa 760 euro) e la frase "Per favore, utilizzateli per il bene della gente". Si tratta di un gesto speciale che la città di Fujimi ha deciso di utilizzare come sostegno agli anziani e ai disabili. Lo stesso responsabile del municipio avrebbe infatti aggiunto: "Ho ricevuto una calorosa donazione. Voglio farne buon uso per il bene di tutti."

