Demon Slayer: virale il video di un 'insegnante' vestito da Akaza in Giappone

La prima parte di Demon Slayer 2 è stata caratterizzata da un riadattamento, nonostante un film cinematografico interamente dedicato, della Saga del Treno Fantasma per ripercorrere le gesta del Pilastro del Fuoco Rengoku. Proprio Akaza, la Luna Crescente che lo ha sconfitto, è stato protagonista di un video virale in Giappone.

La seconda stagione dell'anime è stato un successo totale al punto tale che studio ufotable non ha perso tempo ad annunciare Demon Slayer 3 per il 2023. Il potente demone Akaza, Terza Luna Crescente agli ordini di Muzan, è riuscito a sconfiggere il Pilastro del Fuoco per il rotto della cuffia dal momento che in pochi secondi il sole sarebbe sorto sul campo di battaglia.

Ad ogni modo, proprio questo villain è stato il protagonista di un video virale, lo stesso che potete apprezzare in calce alla notizia, in cui un "insegnante" spiega matematica emulando i gesti del demone. In realtà, egli non sarebbe realmente un insegnante bensì uno studente che ha pensato di rispondere alle domande della classe in modo originale. Lui stesso, visto il successo della clip, si è trovato costretto più avanti a spiegare la faccenda, ovvero che nessun insegnante si era travestito per l'occasione con tanto di foto a dimostrazione.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo video, l'avete trovato divertente? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.