Demon Slayer: per la prima volta, un manga conquista la top 10 Oricon

Sono state spese tante parole per Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, fenomeno del 2019 che sta continuando la sua corsa anche nel 2020. Il successo non accenna ad arrestarsi e anzi sembra proseguire in un'espansione imprevedibile. Dopo aver superato la gara sul singolo volume con ONE PIECE, Demon Slayer mette in bacheca un altro record eccezionale.

Questa settimana si potrà dire speciale per Demon Slayer perché la classifica Oricon ha pubblicato la classifica relativa al periodo che va dal 27 gennaio al 2 febbraio. Sette giorni in cui c'è praticamente un unico vincitore: Demon Slayer. Il manga di Koyoharu Gotouge è stato il primo della storia a occupare in un'unica settimana la top 10, piazzando molti dei suoi volumi in queste posizioni.

In realtà, il record di Demon Slayer va ben oltre. I 18 volumi finora in vendita hanno infatti conquistato le prime 18 posizioni, realizzando un'ulteriore estensione di un record mai capitato prima e che non è detto ricapiterà nei prossimi anni. Solo questa settimana infatti, Demon Slayer ha venduto oltre due milioni di copie complessive, dovute anche alle vendite, poche in paragone ai tankobon ma sempre influenti, del databook ufficiale Kisatsutai Kenbunroku.

I 18 volumi arrivati alle prime 18 posizioni hanno significato per il franchise un guadagno di circa 1,2 miliardi di yen, ovvero circa 10 milioni di euro. Per la Shueisha il titolo è diventato una vera e propria macchina da soldi in un successo che sembra continuerà fino alla conclusione. Continuerà Demon Slayer a battere ulteriori record?