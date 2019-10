Demon Slayer, il Volume 17 fa sold out in 3 giorni: festeggiano i rivenditori online

In Giappone vi è ormai una vera e propria febbre da Demon Slayer, come dimostra l'incredibile crescita mostrata dal manga nelle classifiche di vendita. Dopo la conclusione dell'anime infatti, l'opera di Koyoharu Gotouge ha registrato degli incassi al limite dell'assurdo, andando a piazzarsi alle spalle del solo ONE PIECE, avanti di 500,000 copie.

Recentemente, con la pubblicazione del Volume 17, in Giappone si è verificata una vera e propria caccia al fumetto che ha portato al tutto esaurito dopo appena tre giorni. Secondo quanto riportato da Crunchyroll, tutti i principali rivenditori autorizzati si sono ritrovati quindi costretti ad affiggere una lettera sulla porta del proprio negozio, in modo da avvisare anticipatamente i clienti del sold out.

Una situazione di questo tipo ha chiaramente reso felici i privati, che hanno furbamente deciso di vendere le loro collezioni ad un prezzo maggiorato. Su alcuni dei principali siti di usato giapponesi, come Mercari e Yahoo! Auctions, la collezione completa di Demon Slayer è disponibile per circa 100,000 yen (più o meno 850 euro), mentre il solo Volume 17 è acquistabile per 8,500 yen (80 euro). Prima della conclusione dell'anime, il prezzo di un Volume oscillava tra i 4 e i 500 yen.

E voi cosa ne pensate? Trovate sia accettabile questo tipo di comportamento? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!