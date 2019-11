Demon Slayer: il Volume 18 esce il 4 dicembre, svelata la cover

C'è grande attesa per la pubblicazione del Volume 18 di Demon Slayer, il manga di Koyoharu Gotouge che da ormai diversi mesi primeggia in quasi tutte le classifiche di vendita giapponesi. Ad eccezion fatta per ONE PIECE, ancora leggermente superiore secondo gli ultimi report, l'opera dedicata a Tanjiro & Co. sembra davvero non avere rivali.

Il Volume numero 18 di Demon Slayer verrà distribuito il prossimo 4 dicembre e dovrebbe comprendere, salvo sorprese, i capitoli dal 152 al 160. La pubblicazione settimanale ha permesso al manga di superare i 180 capitoli, dunque Jump Comics dovrebbe essere in possesso di materiale sufficiente per coprire almeno la prima metà del prossimo anno. La nuova copertina, come potete vedere in calce, è dedicata a Kanao.

Grande qualità porta ovviamente a grandi aspettative, e visto il clamoroso successo riscosso dal Volume 17 di Demon Slayer, ci aspettiamo che anche questo nuova raccolta dia un'importante spinta alle vendite. L'ultimo Volume del resto registrò il tutto esaurito in Giappone nei primi tre giorni di pubblicazione.

E voi cosa ne pensate? State seguendo la serie? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che attualmente Demon Slayer conta 25 milioni di copie in circolazione e che si trova ancora oggi in competizione con ONE PIECE per il titolo di manga più venduto dell'anno.