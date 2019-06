Demon Slayer Volume 2: inizia il viaggio di Tanjiro anche nel manga

Mentre l'anime di Demon Slayer prosegue ininterrottamente su VVVVID, Edizioni Star Comics ha avviato la pubblicazione del manga da cui è tratta la serie TV: giunta al volume 2 lo scorso 12 giugno, analizziamo brevemente i contenuti del tankobon.

Dopo aver già descritto esaustivamente le premesse e le potenzialità del Volume 1 di Demon Slayer, in questa sede raccontiamo brevemente cosa potete aspettarvi dal tankobon numero 2, distribuito in queste ore da Star Comics.

Dopo che la sua vita è stata sconvolta dalla furia di un demone, che ha sterminato la sua famiglia, Tanjiro ha iniziato la sua avventura per guarire sua sorella Nezuko, unica sopravvissuta poiché trasformata a sua volta in un demone. Il protagonista incontra Urokodaki, che lo esorta a partecipare a un esame per diventare cacciatore di demoni.

Nel Volume 2 di Demon Slayer giunge a conclusione l'ardua prova che Tanjiro e altri giovani hanno dovuto sostenere per essere riconosciuti come cacciatori. Scopriremo chi, tra i numerosi candidati, è riuscito ad arrivare fino alla fine; inoltre, in seguito, Tanjiro riceve un primo incarico, che lo porta ad esplorare un villaggio in cui le giovani ragazze spariscono in circostanze misteriose.

Questi eventi portano il nostro eroe a incontrare un losco individuo: Muzan Kibutsuji, un uomo dal carattere ambiguo che sembra possedere un particolare legame con il mistero che ruota attorno alla genesi del demoni...

Il volume 2 di Demon SLayer: Kimetsu no Yaiba è disponibile in edicola e fumetteria al prezzo di 4,50 euro.