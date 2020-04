Demon Slayer: il volume 20 avrà delle straordinarie cartoline illustrate

Il manga di Demon Slayer è uno dei fumetti più importanti dell'ultimo anno, una vera e propria sorpresa che ha interamente scosso l'editoria nipponica. Merito anche di un adattamento animato sopra la media, l'opera di Koyoharu Gotouge è tra i titoli più importanti di questa generazione.

Nonostante alcuni volumi siano stati rimandati a causa del Coronavirus, l'epopea di Tanjiro nella ricerca di una cura per la sorellina -trasformatasi in demone per cause avverse- è ormai giunta al 20° tankobon. In occasione dell'uscita dell'imminente uscita del nuovo numero, Shuiesha ha deciso di allegare insieme all'edizione speciale di Demon Slayer 20 una serie di meravigliose cartoline illustrate.

Le immagini in questione, realizzate ovviamente dalla stessa autrice, ve le abbiamo proposte in calce alla notizie grazie ai primi sample trapelati in rete. I soggetti raffigurati, ovviamente, sono i personaggi più importanti dell'opera, ovvero i protagonisti, i pilastri e Muzan. Ma a proposito del manga, avete già dato un'occhiata alla copertina a colori del volume 20? Ad ogni modo, non abbiamo alcuna informazione se un'edizione analoga arriverà nel nostro Paese, ma vi terremo aggiornati qualora vi fossero novità in merito.

E voi, invece, cosa ne pensate di queste illustrazioni, vi piacciono? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento qua sotto. Nel frattempo, vi invitiamo a recuperare gli spoiler del capitolo 202 di Demon Slayer che avvicina ancor di più il manga all'epilogo.