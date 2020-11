Demon Slayer: il Volume 23 includerà un capitolo speciale, in arrivo epilogo e altri extra

Pochi istanti fa Shueisha ha annunciato che il ventitreesimo ed ultimo Volume di Demon Slayer includerà un capitolo speciale di quattordici pagine che fungerà da epilogo per la storia, più altre venticinque pagine di contenuti extra scritte, naturalmente, dall'autrice Koyoharu Gotouge. La data d'uscita è fissata per il 4 dicembre 2020.

Il manga di Demon Slayer ha recentemente infranto il muro delle 120 milioni di copie in circolazione, superando Bleach, L'Attacco dei Giganti, Astro Boy e Le Bizzarre Avventure di JoJo nonostante l'esiguo numero di Volumi che compongono la storia. Shueisha ha deciso di non farsi trovare impreparata e, in occasione dell'uscita dell'ultima raccolta, ha stampato preventivamente 3,95 milioni di copie.

Lo stesso giorno saranno disponibili anche due nuovi spin-off realizzati da Kyoji Hirano, collaboratore stretto di Gotouge. Questi saranno dedicati a Giyu Tomioka e Kyojiro Rengoku, si intitoleranno rispettivamente "Kimetsu no Yaiba: Tomioka Giyu Gaiden" e "Kimetsu no Yaiba: Rengoku Gaiden" e saranno distribuiti in un unico Volume speciale, di cui sono state state stampate un milione di copie. Si tratta del primo spin-off di Weekly Shonen Jump a ricevere una stampa iniziale tanto grande.

Vi ricordiamo che il manga di Demon Slayer è disponibile anche in Italia, dove è distribuito da Edizioni Star Comics. Il Volume 10 è stato pubblicato lo scorso 11 novembre, mentre il numero 11 arriverà nelle edicole e negli store online il 13 gennaio 2021.