Demon Slayer Volume 3: la battaglia di Tanjiro e Zenitsu

Come sta proseguendo il viaggio di Tanjiro? Chi sta seguendo l'anime di Demon Slayer lo sa bene, mentre chi aspettava l'arrivo del terzo volume del manga ora può scoprirlo: Edizioni Star Comics, lo scorso 7 agosto, ha pubblicato il tankobon in edicola e fumetteria. Scopriamo insieme cosa accade nell'albo!

All'inizio del volume abbiamo modo di assistere alla conclusione dello scontro tra Tanjiro e i due demoni che sostengono di far parte delle Dodici Lune Demoniache. Continua, quindi, l'indagine del protagonista per scoprire la verità sul misterioso Kibutsuji, ma sembra che le risposte siano ancora lontane.

Intanto, dopo aver sistemato i due mostri, Tanjiro si rimette in viaggio e si imbatte in un guerriero alquanto stravagante: l'irruento e ansiogeno Zenitsu Agatsuma, che accompagna l'eroe durante la sua prossima missione. Nel volume 3 di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Tanjiro dovrà affrontare un demone particolarmente potente che sembra in cerca di un particolare tipo di sangue.

Non vi sveliamo ulteriori dettagli, lasciando il piacere della scoperta alla vostra lettura. Vi ricordiamo, però, che Demon Slayer 3 è attualmente disponibile in edicola e fumetteria, mentre il quarto tankobon sarà disponibile sui nostri scaffali a partire dal mese di ottobre.

Sapevate, poi, che forse il manga di Demon Slayer è prossimo alla conclusione?