Demon Slayer Volume 4: il manga si avvicina agli episodi più spettacolari dell'anime

Disponibile sui nostri scaffali grazie a Edizioni Star Comics, il manga di Demon Slayer risente indubbiamente del grande successo della serie animata. Proprio all'interno del quarto volume, il più recente in uscita, ci siamo avvicinati agli avvenimenti conclusivi dell'anime: saranno riusciti ad ammaliarci come in TV?

Dopo aver sconfitto il demone all'interno della casa misteriosa, il protagonista e Zen'itsu si ritrovano ad affrontare Inosuke, un misterioso spadaccino che indossa la pelle di un cinghiale. L'irruento guerriero intende uccidere Nezuko e ha pestato a sangue il povero e pauroso Zen'itsu.

Dopo un'aspra battaglia a mani nude, Tanjiro si guadagna l'amicizia di Inosuke e i tre compagni decidono di fermarsi per curare le loro ferite. Solo in seguito un corvo incarica i giovani di recarsi presso il monte Natagumoyama, presso il quale si sta consumando l'attività di alcuni misteriosi demoni.

La realtà è ben più drammatica di quel che sembra: una squadra di ammazzademoni è stata brutalmente trucidata dai componenti di una curiosa famiglia demoniaca dalle sembianze ragnesche. Dopo aver affrontato i primi subalterni, Tanjiro apprende che tra quei boschi si nasconde una delle Dodici Lune Demoniache, il gruppo di individui che ha ricevuto direttamente il sangue di Kibutsuji Muzan e che, quindi, può rappresentare un indizio prezioso per svelare i punti deboli del villain.

Tanjiro, Inosuke e Zen'itsu si ritrovano divisi e proprio quest'ultimo finisce vittima di un demone in grado di iniettare un potente veleno mortale. In pochi istanti, il giovane ripercorre la sua vita e l'addestramento per diventare spadaccino, trovando la forza per un colpo risolutivo.

Ci avviciniamo al combattimento clou già visto nella splendida serie anime di Demon Slayer: avete già acquistato il volume 4 del manga di Koyoharu Gotouge? Ormai il successo dell'opera è dilagante: di recente, ci siamo chiesti se Demon Slayer possa superare ONE PIECE. Voi che pensate?