Demon Slayer, nell'ultimo mese il manga ha oltrepassato il primo milione di copie vendute

Con l'avvicinarsi della conclusione di Demon Slayer, ormai in groppa al suo ultimo arco narrativo, si iniziano a vedere i primi risultati derivanti dallo straordinario successo ottenuto dall'adattamento animato dell'omonimo titolo. E i numeri sono impressionanti.

Gli anime sono sponsorizzazioni del medium originale, almeno è quello che si sente dire molto spesso nel settore. Nel caso del gioiellino di Weekly Shonen Jump, in cui i cacciatori di demoni fanno da protagonisti in un mondo spaventoso, il lavoro di ufotable è riuscito nell'ardua impresa di innalzare i numeri delle vendite del tankobon di Demon Slayer. Il manga, in realtà, non ha mai peccato di cifre altezzose, battezzandosi spesso tra incassi molto alti, ma nell'ultimo periodo il fumetto giapponese è riuscito ad accaparrarsi una nuova e immensa fetta di pubblico.

Parliamo di numeri incredibili, ovvero quasi un milione e mezzo di copie vendute nel solo ultimo mese, cifre esorbitanti seconde unicamente all'opera che più di tutte sta in cima al merchandise più florido in Giappone, ovvero ONE PIECE. Infatti, la creatura di Eichiro Oda stacca il suo numero due con due milioni e centomila copie, cifre immense che se messe a confronto spaventano circa lo straordinario interesse che il nuovo anime attualmente in corso su VVVVID sta recependo a suon di critiche positive.

In ogni caso, non può che farci piacere la notizia, sperando che il trend riesca a sfiorare persino il nostro Paese facendo la fortuna di Star Comics. Vi ricordiamo, infine, che il prossimo episodio di Demon Slayer debutterà questo sabato, ma potete ingannare l'attesa con la nuova action figure dedicata a Tanjiro.



E voi, invece, cosa ne pensate delle incredibili vendite che il manga sta riscuotendo nel Sol Levante?