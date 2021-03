Demon Slayer e Wonder Egg Priority sono un culto, Aniplex guida l'industria animata

Negli ultimi anni la popolarità dell'industria animata giapponese è in costante ascesa. Ai sempre verdi Dragon Ball, ONE PIECE a Naruto si stanno affiancando una serie di nuove opere, la cosiddetta nuova generazione, che stanno spopolando in tutto il mondo. Ma questo processo si deve anche agli studi d'animazione sempre più sviluppati.

A confermare questo trend positivo è il quotidiano giapponese Mainichi Shimbun, che ha recentemente pubblicato un articolo dal titolo "Nubihiro Nakayama di Aniplex: il numero di opinioni positive è in aumento". Stando a quanto riportato, la pellicola di Demon Slayer ha avuto un fortissimo impatto sull'industria degli anime dentro e fuori dal Giappone. Ma non solo, anche Wonder Egg Priority si sta confermando come uno dei franchise più originali grazie al particolare stile della sceneggiatura.

"L'animazione giapponese, che è diventata oggetto di interesse in seguito all'iniziativa Cool Japan, ha preso d'assalto l'industria cinematografica e Aniplex è in prima linea. La società ha assunto la guida del settore con l'uscita di Kimetsu no Yaiba: Demon Slayer Infinity Train, stabilendo un nuovo record di guadagni al botteghino in Giappone nel 2020, con oltre 37 miliardi di yen accumulati".

In un'intervista, il producer di Aniplex Nobuhiro Nakayama ha confermato che Demon Slayer è diventato un vero e proprio culto, un fenomeno sociale. "Non c'è dubbio che il manga avesse stabilito una certa popolarità e che il film sarebbe stato un successo assicurato, ma nessuno se lo aspettava a quei livelli. Dopotutto, essendo un sequel diretto della serie animata, era chiaro che gli spettatori dell'anime avrebbero riempito i cinema".



"D'altra parte, l'industria degli anime è cresciuta grazie a produzione originali, come ad esempio Wonder Egg Priority, la cui storia scritta Shinji Nojima è stata accolta molto bene all'estero. La sceneggiatura di Nojima-San sembra provenire da un dramma live-action, una produzione ben diversa da quelle usate oggi solitamente".

E voi cosa ne pensate dei prodotti Aniplex?