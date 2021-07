Demon Slayer: WSJ pubblica le prime immagini dello spin-off Kimetsu Gakuen

Il crescente, e inarrestabile, successo della serie Demon Slayer ha portato all'inevitabile realizzazione di uno spin-off, dove Tanjiro, Nezuko e i loro compagni di viaggio saranno coinvolti in simpatiche situazioni e gag in un'ambientazione scolastica, come sottolinea anche il titolo, Kimetsu Gakuen.

L'inaspettato annuncio di uno spin-off di questo tipo, anziché di una storia inerente strettamente al mondo creato dalla mangaka, ha sorpreso molti lettori, e la community in generale sembra entusiasta nel potere continuare a leggere delle avventure di Tanjiro, per quanto questo sarà rappresentato in versione chibi, al fianco dei suoi amici, e in divisa scolastica, come potete vedere dalle prime immagini pubblicate su Weekly Shonen Jump, riportate in calce.

A rendere infatti ancor più simpatiche le piccole avventure che verranno pubblicate su Saikyo Jump a partire dal prossimo 4 agosto, sarà il particolare stile e design scelto da Natsumi Hokami, autore già apparso in precedenza sulle pagine di Weekly Shonen Jump con la serie Hell Warden Higuma, cancellata dalla stessa Shueisha dopo appena 18 capitoli, per lo scarso interesse mostrato dalla community.

Per ora non vi sono informazioni concrete riguardo la linearità della storia che vedremo nello spin-off, ma molto probabilmente si tratterà di storie autoconclusive inserite in contesti che aiuteranno a far progredire la trama.

Ricordiamo che Demon Slayer ha addirittura superato Dragon Ball per il miglior rapporto di vendite, e vi lasciamo alla Top 10 delle light novel più vendute in Giappone nel 2021.