Demon Slayer x La Città Incantata: i due film campioni di incassi insieme in questo poster

Demon Slayer: Mugen Train ha recentemente finito di rinarrare la storia che ha visto Tanjiro e i suoi amici unire le forze con Rengoku nella seconda stagione dell'anime, con questa storia che ha contribuito a rendere la versione cinematografica del racconto, il film anime di maggior successo di tutti i tempi.

Con Demon Slayer che ha superato La Città Incantata di Studio Ghibli al primo posto, è emerso un nuovo poster che fonde i due franchise insieme, mettendo il personaggio magico del vincitore del premio Oscar con gli abitanti dell'Entertainment District Arc.

Attualmente, la seconda stagione di Demon Slayer vede Tanjiro e i suoi amici collaborare con il Pilastro del Suono, Tengen Uzui, per aiutare a eliminare un'infestazione demoniaca da una zona a luci rosse della città conosciuta come Entertainment District.

Con solo una manciata di episodi rimasti prima che quest'ultima avventura si concluda, sembra che Tanjiro e compagnia siano in gravi difficoltà, con Gyutaro che ha ribaltato le carte in tavola in Demon Slayer 2x16. Inutile dire che il cacciatori di demoni siano ben lontani dall'essere fuori pericolo.

Un disegnatore fan degli anime ha condiviso questa nuova fusione tra Demon Slayer e La Città Incantata, unendo i personaggi dei due film anime più popolari di tutti i tempi e vedendo come i personaggi dello Studio Ghibli potrebbero apparire se ricevessero un tocco in stile battle shonen.

Mentre Mugen Train è abbastanza sicuro del suo posto come film anime numero uno per ora, La Città Incantata potrebbe essere ancora incalzato dal primo film del franchise di Jujutsu Kaisen, per la posizione numero due. Studio Ghibli sta attualmente lavorando a un nuovo film che sarà l'ultimo di Hayao Miyazaki, mentre sta anche progettando di aprire le porte del suo primo parco di divertimenti a tema che porterà in vita alcuni dei suoi luoghi magici per la prima volta.

Cosa ne pensate di questa folle fusione tra due campioni d'incassi anime?