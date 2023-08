Demon Slayer x LEGO: arriva la collaborazione fan-made con le Lune Crescenti!

La terza stagione di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba si è conclusa quest'anno e ha visto al centro dell'attenzione le Lune Crescenti. Non è un caso se sono state rese protagoniste di uno spot in collaborazione con l'azienda di giocattoli LEGO, con un video promozionale ideato da un fna.

L'impressionante animazione del fan proviene da Reddit attraverso il post dell'utente parkbrickfilmer. Come potete vedere al termine dell'articolo, l'utente ha postato una serie di clip del suo tributo completo che porta in vita Kokushibo. Utilizzando i LEGO, questo fan immagina come la Luna Crescente si comporterebbe in battaglia con Gyomei e l'animazione è eccezionale.

Gli spettatori dell'anime di Demon Slayer non hanno ancora visto Stone Hashira in azione, tuttavia i lettori del manga sanno quanto Gyomei Himejima possa essere letale: nemmeno la sua cecità può fermarlo quando è in battaglia.

I fan della serie non dovranno aspettare molto per vedere Gyomei in azione in quanto presto si scatenerà nel nuovo arco narrativo. L'anime di Demon Slayer si sta preparando per la sua quarta stagione e coprirà l'addestramento degli Hashira.



La terza stagione di Demon Slayer è fra i migliori anime del 2023, volendo considerare solo la prima parte dell'anno. A fargli compagnia abbiamo serie come la seconda stagione di Vinland Saga e la quarta stagione di Bungou Stray Dogs, tutti e tre sequel molto attesi dai fan di queste opere. Oshi no Ko si trova al podio; nonostante sia una serie totalmente inedita per chi guarda anime, ha saputo fronteggiare franchise di questo calibro.

