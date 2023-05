Demon Slayer x One-Punch Man: Saitama come Pilastro in un video diventato virale

Negli ultimi anni il successo di Demon Slayer ha portato milioni di persone a conoscere l’universo ideato da Koyoharu Gotoge, non solo tramite la trasposizione animata e i film usciti, ma anche attraverso crossover dei fan a dir poco esilaranti e inaspettati, come l’ultimo in cui Saitama di One-Punch Man viene raffigurato come uno dei Pilastri.

I Nove Pilastri sono i migliori esponenti del corpo dei cacciatori di demoni, e tutti sono caratterizzati sia da fenomenali capacità combattive sia da tecniche della respirazione peculiari. Scontento dell’attesa della terza stagione di One-Punch Man, l’appassionato S.L.H. Animation ha realizzato il video riportato in cima alla pagina dove Saitama viene presentato come il Pilastro della Parodia.

Saitama deve vedersela con Doma e Akaza, rispettivamente Seconda e Terza Luna Crescente al servizio di Muzan Kibutsuji, i quali individuano immediatamente le straordinarie capacità fisiche dell’avversario, che interrompe la conversazione chiedendo loro dove può trovare il quartier generale dei cacciatori di demoni. In scena arriva anche Kokushibo, Prima Luna Crescente, che coi suoi attacchi finisce per scatenare la Serious Mode di Saitama, con la quale l’Hashira riesce a distruggerli in un’unica mossa.

Il video si conclude con la disfatta definitiva di Muzan stesso, e con la superiorità indiscussa di Saitama.