Demon Slayer x Pokémon: un fan trasforma Gengar in un demone della luna crescente

Demon Slayer fa ormai parte della cultura popolare del mondo intero. La sfida eterna tra i demoni di Kibutsuji Muzan e i cacciatori di Ubuyashiki Kagaya appare sempre in qualche video o in qualche disegno, spopolando per la rete in vari modi. Sicuramente gli spezzoni dei vari episodi sono i più apprezzati, grazie al lavoro egregio di Ufotable.

Ci sono talvolta anche dei mash up davvero fantasiosi e inaspettati che emergono grazie al talento di alcuni artisti e fan dei vari mondi. Uno di questi, Abzart1, ha pubblicato su Instagram un video dove unisce il mondo di Pokémon e quello di Demon Slayer. Ovviamente tutti conoscono Gengar, uno dei pokémon spettro più famosi della serie: catturato da Ash Ketchum nell'ultima serie di Pokémon: Esplorazioni che lo ha visto protagonista, questa creatura viola sfrutta i suoi attacchi spettrali per colpire i nemici. E se Gengar diventasse una Luna Crescente?

È proprio questo il risultato del video che lo vede sostituire Kokushibo, il demone più forte al servizio di Kibutsuji Muzan. Presentato di recente nel primo episodio di Demon Slayer 3, Gengar lo sostituisce assumendo fattezze demoniache. Le numerose vene disegnate, il colore della pelle e degli occhi, il corno e tanti altri dettagli rendono il pokémon una creatura veramente demoniaca e temibile, che sicuramente darebbe del filo da torcere ai protagonisti di Demon Slayer anche senza attacchi particolari di tipo spettro. Gengar il demone della paura fa la sua comparsa.

Un'unione davvero interessante presentato nel post in basso. E voi vi aspettavate un risultato simile?