Demon Slayer: Yusuke Murata celebra il manga con un disegno dei protagonisti

Tra i manga che hanno messo a ferro e fuoco i negozi di fumetti giapponesi c'è Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Se prima dell'anime aveva vendite tutto sommato normali, con l'arrivo del prodotto di Ufotable le vendite si sono più che decuplicate, obbligando i gestori a fare i conti con milioni di aspiranti compratori di tankobon.

Molti fan in attesa della seconda stagione di Demon Slayer si sono lanciati sul manga, che però nei mesi scorsi si è concluso. Questa conclusione è stata omaggiata da molti mangaka ma anche dalla casa editrice che ha dedicato a Demon Slayer un numero di Jump GIGA, dove è accompagnato dagli altri manga di successo appena conclusosi su Weekly Shonen Jump.

A salutare la serie ci pensa anche Yusuke Murata, il famoso disegnatore di One-Punch Man e Eyeshield 21. Sfruttando Zoom, il collega di Gotouge si è connesso con altre 13 persone e tutte insieme hanno creato un'illustrazione dedicata a Demon Slayer. In un video messo anche su Youtube, che potete vedere in alto, si sono messi tutti all'opera, mentre il risultato finale è nel tweet in basso. In quest'occasione, Murata si è concentrato sul disegno di Tanjiro che aveva in parte già abbozzato in precedenza e che durante il video ha iniziato invece a inchiostrare col classico pennino da mangaka.