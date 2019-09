Demon Slayer: anche Zenitsu Agatsuma ha ottenuto la sua figure

L'account Twitter @MechanicalJapan ha pubblicato alcune immagini, visionabili a fondo news, dedicate a una nuova figure a tema Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, famoso e apprezzato manga realizzato da Koyoharu Gotouge, e dedicato a Zenitsu Agatsuma, uno dei personaggi principali dell'opera.

La figure, targata Aniplex e in scala 1/8, mette in mostra Agatsuma in due diverse posizioni, una da combattimento e una in cui il ragazzo appare assai sorpreso. Il prodotto è alto 12cm e sarà reso disponibile da marzo 2020 al prezzo di circa 100€, anche se la compagnia ha specificato che tutti gli interessato lo potranno preordinare a partire da oggi.

Nel caso in cui non lo doveste conoscere, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è un amato manga concretizzatosi grazie al lavoro di Koyoharu Gotōge e pubblicato sulla rivista Weekly Shōnen Jump della Shūeisha a partire dal 15 febbraio 2016. In italia, invece, Star Comics ha ufficialmente annunciato l'acquisizione dei diritti per la pubblicazione del manga nella nostra lingua a partire da aprile 2019. Nel caso in cui foste interessati, sulle pagine di Everyeye è inoltre presenta la nostra anteprima a riguardo.

A seguito dell'incredibile e insperato successo riscosso dall'opera, si è infine deciso di realizzarne anche un adattamento anime a cui ha lavorato lo studio Ufotable. La serie è stata trasmessa in Giappone dal 6 aprile 2019 su Tokyo MX, GTV, GYT, BS11 e varie altre reti nipponiche. La regia è a cura di Haruo Sotozaki, mentre Yuki Kajiura e Gō Shiina si sono occupati della colonna sonora sfoggiata dalla produzione. Akira Matsushima, invece, ha lavorato al character design mentre Hikaru Kondo è stato accreditato in qualità di produttore della serie. In Italia i diritti sono stati acquistati da Dynit che ha trasmesso la serie in simulcast con l'uscita nipponica - il tutto ovviamente con sottotitoli in italiano - sul portale VVVVID dal 20 aprile 2019 con il titolo abbreviato in Demon Slayer. Recentemente è stata inoltre confermata una seconda stagione dedicata all'anime, una notizia che ha fatto la gioia di numerosissimi fan. Qui di seguito, invece, potete leggere la sinossi dell'opera:

"Tanjiro è il primogenito di una famiglia che vive in una casa tra i boschi. Un giorno, il ragazzo giunge in città per vendere del carbone, ma a causa del lungo viaggio, non riesce a far ritorno a casa prima dell'imbrunire. Vista la situazione, un amico di famiglia gli consiglia di restare a dormire da lui ai piedi di una montagna, avvertendolo di alcune strane voci che sembrerebbero indicare la presenza di non meglio specificati demoni notturni che attaccano chiunque si aggiri per i boschi di notte. La mattina seguente, Tanjiro torna finalmente a casa ma davanti a sé trova solo morte e distruzione. La sua dimora è in rovina e tutti i suoi familiari sono stati fatti a pezzi, se non per la sua sorellina Nezuka, misteriosamente trasformatasi in un demone. Tajiro deciderà quindi di mettersi in viaggio per scoprire come far tornare umana Nezuka."