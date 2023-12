Demon Slayer: la forza di Zenitsu in un cosplay al femminile

Il 2024 si prospetta come un anno straordinario per i fan dell'anime di Demon Slayer, con l'arrivo del film animato e della quarta stagione, che adatterà ufficialmente il tanto atteso Hashira Training Arc. Ci attende lo sviluppo dei Pilastri e degli Tsukugo, in una nuova saga avvincente ed emozionante.

Uno dei misteri più grandi dell'anime, tuttavia, deve ancora essere svelato: è più forte Zenitsu o Inosuke in Demon Slayer? I due compagni hanno abilità distinte ma ugualmente potenti, per cui è molto difficile immaginare uno scontro alla pari fra i due. Si spera però che la risposta ci venga rivelata molto presto. Mentre aspettiamo l'uscita dei nuovi episodi, ammiriamo una rivisitazione unica della cosplayer alexmidiaz.

In questo cosplay di Zenitsu Agatsuma di Demon Slayer, il timido ragazzo sfoggia tutta la sua potenza e viene immaginato nella sua controparte al femminile. Visibilmente impreparato per le sfide che il destino gli riserva e con una fiducia limitata nelle sue stesse capacità, il personaggio nasconde la ferocia e la risolutezza tipici di un perfetto ammazza-demoni.

Sfortunatamente, la sua straordinaria potenza si svela soltanto nel sonno! Nonostante ciò, nell'anime, assistiamo al costante sviluppo di Zenitsu, che non solo potenzia il suo corpo, ma anche la sua forza mentale, superando le insicurezze e le paure che lo tormentano. Prima di dare un'occhiata al cosplay, perché non scoprire gli spoiler di Demon Slayer 4?