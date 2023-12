Demon Slayer, Zenitsu e Inosuke torneranno nella quarta stagione dell'anime?

Zenitsu Agatsuma e Inosuke Hashibira sono due tra i personaggi più popolari di Demon Slayer, ma nella terza stagione dell'anime non hanno trovato screentime. Ritroveremo finalmente i due giovani cacciatori di demoni che a lungo hanno viaggiato al fianco di Tanjiro Kamado?

La grande battaglia nel Villaggio di Forgiatori di Katane ha escluso Zenitsu e Inosuke. Dopo la lotta al fianco del Pilastro del Suono, i due protagonisti sono stati inviati in missioni individuali, mentre nello stesso momento Tanjiro cercava di riparare la sua Nichirin. In Demon Slayer 3 i cacciatori che sfruttano il respiro del tuono e il respiro della bestia sono stati messi da parte in favore di Genya e dei Pilastri Muichiro Tokito e Mitsuri Kanroji. Ma Zenitsu e Inosuke torneranno nella Stagione 4 di Demon Slayer? Occhio agli spoiler!

Da qualche giorno è stato annunciato che Demon Slayer tornerà nel 2024 e lo farà con una doppia uscita. Nel febbraio del nuovo anno arriverà il film anime Demon Slayer To the Hashira Training, mentre nella primavera comincerà a tutti gli effetti la nuova stagione.

Nella prossima saga di Demon Slayer 4 i cacciatori di demoni dovranno prepararsi alla futura battaglia contro Muzan Kibutsuji e le Lune Crescenti. Vedremo i Pilastri impegnati in allenamento e al loro fianco ci saranno anche i giovani cacciatori. Dunque, in Demon Slayer 4 torneranno Inosuke e Zenitsu, ma ancora una volta non ricopriranno ruoli estremamente importanti.

Zenitsu e Inosuke verranno sottoposti ai duri allenamenti degli Hashira. Il fine è quello di prepararsi allo scontro finale che avverrà nell'arco narrativo del Castello dell'Infinito, che molto probabilmente non comincerà in Demon Slayer 4. Anche in questa stagione dell'anime Inosuke e Zenitsu rivestiranno ruoli solo marginali.