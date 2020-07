Demon Slayer: Zenitsu e Mitsuri diventano eroe e villain in due incredibili fan art!

Pochi giorni fa, un utente Reddit ha letteralmente spopolato proponendo delle meravigliose illustrazioni dedicate a Zenitsu Agatsuma e Mitsuri Kanroji, due personaggi della celebre opera Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Le fan art, visibili in calce, ritraggono in due personaggi nei panni dell'eroe Marvel Thor e della letale villain DC Harley Quinn.

Yash, anche conosciuto con il nome d'arte art.enforcer, si è fatto un nome negli ultimi mesi grazie a diverse illustrazioni crossover dedicate al mondo di My Hero Academia, e solo recentemente è tornato sotto le luci della ribalta con i due disegni in questione, già condivisi dai profili social di diverse testate americane incentrate sul mondo degli anime.

Mitsuri, ormai da qualche tempo omaggiata da migliaia di cosplayer, è qui ritratta con indosso il sensuale costume della fidanzata del Joker, armata con il classico martello. A Zenitsu invece è stato dedicato un disegno molto più coerente con il personaggio, in cui l'ammazzademoni sfrutta il suo potere imbracciando Mjolnir, il martello di Thor.

E voi cosa ne pensate? Vi piacciono? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, non perdete l'occasione per dare un'occhiata alle skin PS5 fan made dedicate a Tanjiro e Zenitsu.