Demon Slayer: Zenitsu torna contro il Demone Ragno nel fantastico flipbook

Demon Slayer è una storia ricca di situazioni divertenti e commoventi, in cui si affrontano temi anche delicati, spesso legati alla crescita dei personaggi che costituiscono il gruppo dei protagonisti al fianco di Tanjiro, e per onorare Zenitsu Agatsuma un artista ha ricreato uno dei suoi scontri più intensi realizzando un meraviglioso flipbook.

Molti personaggi eccentrici e stravaganti presenti nella serie hanno saputo conquistare e divertire molti lettori e o spettatori della prima stagione dell'anime, e tra questi rientra indubbiamente anche Zenitsu, un ragazzo talentuoso ma timido e insicuro, fino a quanto non subentra la sua altra personalità molto più decisa e in alcune circostanze anche spietata. Per questo un fan ha voluto omaggiarlo con il magnifico flipbook che vedete nel post in fondo alla pagina, riportato da @YourAnimeGuy su Twitter e in cui potete trovare anche il link al video originale.

Il momento che l'artista ha voluto ricreare è stato lo scontro tra Zenitsu e il fratello maggiore della famiglia di Demoni Ragno, in cui inizialmente colto dallo sconforto per essere stato avvelenato, l'ammazzademoni sfoggia tutte le sue abilità combattive e la sua padronanza della tecnica della Respirazione del Fulmine, riuscendo a prevalere per poi tornare ad essere il simpatico e impacciato ragazzo che abbiamo conosciuto nel corso della serie.

Ricordiamo che secondo alcuni rumor ci sarebbe un film live action in cantiere dedicato a Demon Slayer, e vi lasciamo all'interessante analisi condotta negli USA riguardo l'irrefrenabile crescita degli anime nell'ultimo anno.