Demon Slayer: Zenitsu si trasforma in una splendida ragazza nel cosplay di Nadyasonika

Demon Slayer è stato un successo clamoroso dello scorso anno. Partito poco più di un anno fa e dopo aver superato indenne i primi episodi, ha ottenuto una popolarità esplosiva che ha creato un fandom vasto e composto da persone provenienti da ogni parte del mondo. Per questo negli ultimi mesi ci sono stati tanti cosplay dedicati a Demon Slayer.

In attesa di vedere cosa faranno i personaggi in Demon Slayer Movie: Infinity Train, scopriamo una versione al femminile di Zenitsu Agatsuma. Il ragazzo che è stato introdotto nella seconda metà dell'opera è entrato a far parte stabilmente del gruppo di quattro protagonisti. Piagnucolone e sempre attaccato alle donne, rivela la propria capacità quando sviene o si addormenta.

La cosplayer Nadyasonika dedica a Zenitsu un travestimento, rivisto ovviamente in versione femminile, come potete vedere nella foto in calce. I biondi capelli con la frangia sono più lunghi e scendono oltre le spalle, mentre sono adornati pure da alcuni fiori bianche. L'abito è invece quello classico di Zenitsu, composto dalla divisa nera dei cacciatori di demoni con sopra un kimono arancione con triangoli bianchi. Al posto della spada, la ragazza ha deciso di portare con sé un ombrello bianco che di sicuro aumenta la carica di femminilità. Vi convince questo cosplay di Zenitsu? Non perdetevi invece la Nezuko creata da Enako.