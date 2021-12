Demon Slayer, Zenitsu vuole superare il Pilastro del Suono per un motivo esilarante

Dopo il racconto dell'arco narrativo del Treno Mugen, i fan sono più che entusiasti di immergersi nel nuovo arco narrativo. Tanjiro e i suoi amici si trovano di fronte a una nuova missione da Demon Slayer, ma lo spadaccino che brandisce il fulmine, Zenitsu, ha iniziato una nuova esilarante rivalità con niente meno che il Pilastro del Suono.

Zenitsu, fin dal suo primo incontro con Tanjiro, ha sempre avuto una cotta per la sorella del protagonista Nezuko, il che è un bel problema considerando che la cacciatrice di demoni sta ancora combattendo lei stessa un'influenza demoniaca.

Nonostante questo, lo spadaccino fulmineo ha ancora un occhio di riguardo verso tutte le belle donne che lo circondano mentre si trova incerto su cosa fare di se stesso nel Distretto a Luci Rosse.

Ma è preso alla sprovvista dalle rivelazioni di Tengen Uzui sulle connessioni che portano il Pilastro proprio in questo quartiere. Uzui ha attualmente tre mogli che si sono infiltrate nel Distretto a Luci Rosse per saperne di più sul leader demoniaco Muzan e sul demone che potrebbe trovarsi proprio in questa zona.

Questa notizia destabilizza totalmente Zenitsu perché non riesce a venire a capo del fatto che un uomo, per di più proprio Tengen Uzui, abbia ben tre mogli. Considerando anche quanto tutte le donne siano adoranti nei confronti di Tengen e quanto invece pensino che Zenitsu sia bruttino nel suo travestimento da giovane donna, questo rende il membro dai capelli gialli del corpo degli ammazza-demoni ancora più arrabbiato e giura di superare il Pilastro all'interno dei ranghi del corpo.

Fortunatamente, Tanjiro, Zenitsu e Inosuke sono in grado di trovare delle case del piacere in cui lavorare all'interno del Distretto a Luci Rosse, anche se sembra che le cose diventeranno decisamente pericolose nel prossimo futuro poiché un demone ha attualmente catturato una delle mogli di Tengen e sembra prepararsi a torturarla per ottenere informazioni.

Cosa ne pensate dell'esilarante arrivo di Zenitsu nel Distretto a Luci Rosse? Pensate che Zenitsu sarà in grado un giorno di superare Uzui? Sentitevi liberi di farcelo sapere nei commenti qui sotto. Vi ricordiamo che potete guardare gli episodi di Demon Slayer 2 su Crunchyroll.