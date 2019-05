Demon Tune: il manga dell'autore di Blood Lad si conclude

Talvolta capita che gli autori, dopo una hit, non riescano ad esprimersi al meglio in una nuova realtà. È il caso di Yuki Kodama, autore di Blood Lad che anni fa fu portato anche in Italia da Planet Manga. La nuova serie dell'autore, Demon Tune, non ha trovato il successo sperato e si è quindi concluso dopo una breve serializzazione.

L'annuncio sulla conclusione di Demon Tune è arrivato dall'applicazione digitale di Shueisha Shonen Jump+, sulla quale sono stati pubblicati gli ultimi capitoli della serie. Con 17 capitoli totali, la nuova storia dell'autore di Blood Lad era partita nel gennaio 2018 sulla rivista mensile Jump SQ ma, a causa della poca popolarità riscontrata tra il pubblico, è stata poi spostata a dicembre dello scorso anno sull'applicazione Shonen Jump+, mantenendo la cadenza mensile.

Il quarto volume di Demon Tune, l'ultimo, sarà messo in vendita dal 4 giugno. Il manga ha luogo in una città di stregoni, dove esistono i "Boogieman", fonti di malvagità e creatori di caos. La storia inizia quando una fata di nome Fran incontra un ragazzo versato nelle arti ninja, Koyukimaru, il quale fa da cacciatore di Boogieman.

Kodama aveva iniziato questa nuova avventura alla Shueisha dopo aver pubblicato la sua opera più celebre, Blood Lad, presso la casa editrice Kadokawa, sulla rivista Young Ace, dal 2009 al 2016 con 17 volumi totali.