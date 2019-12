Il demone di Black Clover ha finalmente una voce, ecco key visual e doppiatore

Il fuoco avviluppa il paese di Clover. La trama elfica si è realizzata grazie all'intervento di Licht, il quale ha, grazie a un incantesimo, fatto resuscitare gli spiriti dei suoi compagni elfi facendoli reincarnare in vari cavalieri magici del regno. Tocca ad Asta e amici fermare l'assalto in questa infiammata illustrazione di Black Clover.

L'anime di Black Clover ha messo in scena la guerra tra umani ed elfi, i quali hanno posseduto tanti dei personaggi che gli spettatori stanno amando. Dopo aver affrontato amici come Luck e scoperto i poteri di Charmy, Asta e Yuno si avventurano verso l'ultima fase di questa cruenta battaglia.

Questa fase viene anticipata da due informazioni importanti durante la Jump Festa 2020: la prima è la nuova key visual dell'anime di Black Clover che potete vedere in calce. Asta in versione demone, Yuno mentre utilizza la magia del vento, Yami e altri due personaggi provenienti dal passato del mondo di Black Clover sono avvolti nelle fiamme della guerra e devono prepararsi ad affrontare il vero nemico dietro tutti gli eventi.

E proprio questo nemico viene presentato con l'annuncio della seconda informazione, quella riguardante un ingresso nel cast. Shotaro Morikubo darà la voce al Diavolo di cui potete ammirare anche il character design nel tweet in calce. L'anime proseguirà ancora per parecchi episodi, adattando completamente la saga da poco conclusasi nel manga. Gli spettatori però hanno notato anche qualche errore di animazione in Black Clover.