Il demone ragno madre di Demon Slayer in un cosplay oscuro di Pugoffka

La prima stagione di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è andata in onda nel 2019 e con i suoi episodi ha già messo in bella mostra diversi personaggi. Da un lato ci sono i protagonisti, appartenenti ai cacciatori di demoni, e dall'altra ci sono proprio queste creature notturne e assetate di sangue che hanno dato più volte battaglia.

La fase finale della prima stagione fu ambientata sul monte Natagumo, casa di Rui e dei suoi demoni. La famiglia ragno fu l'avversaria di Tanjiro e compagni, con uno scontro che culminò nell'eccezionale episodio 19 che ha reso Demon Slayer famoso in tutto il mondo. Mentre Rui ha affrontato il protagonista, ci sono stati altri membri di questa famiglia.

Uno di questi è la madre ragno di Rui, una donna dalla pelle chiarissima e capelli bianchi, con vari marchi rossi sul viso. Il personaggio che obbedisce agli ordini della Luna Calante di Muzan è qui raffigurata in un cosplay di Pugoffka. La cosplayer ucraina si è messa in posa in questa foto che potete vedere in basso, dove riproduce nel dettaglio la madre demoniaca di Rui. Mentre indossa il kimono bianco e la sottoveste rossa, porta tra le mani un teschio che rende la sua figura ancora più oscura e inquietante.

Nel 2021 arriverà Demon Slayer 2, che presenterà nuovi avversari a Tanjiro e agli altri protagonisti.